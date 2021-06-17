المخرج اللبناني نيكولاس خوري: هناك بريق أمل في «مدينة وامرأة» بعد خراب بيروت

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اقيم اليوم ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ 22 ندوة بعنوان«مدينة وامرأة» بحضور المخرج اللبناني نيكولا خوري، وأدار الندوة الناقدة ناهد نصر.

وحضر عددا كبيرا من عشاق السينما والنقاد من بينهم صفاء الليثي،ماجدة موريس،مجدي الطيب، حنان ابو الضياء.

وقال المخرج نيكولا أثناء الندوة التي أقيمت اليوم في قصر الثقافة، ان سيناريو فيلم «مدينة وامرأة» للشاعرة الفرنساوية التي كتبته بعد الحرب الاهلية البنانية في التسعينات نص عن الحالة التي وقعت فيها المدينة التي هجرها سكانها آنذاك.

وأكد المخرج ان مدينة بيروت دائمًا في حالة دمار وعمار لذلك دائما يوجد بريق امل لدينا،وجاء هذا من خلال مشهد السلحفاة التي ظهرت اثناء المشهد لتعبر عن الحالة التي يعيشها الشعب اللبناني بعد كل خراب ودمار من خلال ابتسامة البطلة التي تجسد بيروت.

وأوضح أن بيروت الآن معزولة بسبب الدمار والخراب التي حل بها ولكن العمل يلعب على احساس الشعب بوطنه وكأنها امرأة شاخت.

وعن سؤال أحد الخاضرين عن اختياره للمراة لتجسيد لبيروت فقال ان المرأة مرتبطة بالجمال والجمال مرتبطة بالمدينة لذلك مازالت بيروت امرأة جميلة.

وكشف المخرج عن اختياره للنص لأنها يعبر عن الحالة رغم مرور ثلاثين عاما على وقوع الحرب، واختتم حديثه قائلا: يوجد دائما بريق أمل.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست«محمد الباسوسي» وتقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجاري، تحت رئاسة الناقد السينمائي «عصام زكريا».و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ومهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.