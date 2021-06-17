ابنة رجاء الجداوي عن تكريم والدتها في مهرجان الإسماعيلية: «كل الشكر»

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قدّمت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أميرة، الشكر إلى القائمين على مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وأنطلقت دورته الـ ٢٢ برئاسة الناقد السينمائي، عصام زكريا، أمس الأربعاء، وذلك لتكريمهم والدتها الفنانة.

وقالت أميرة عبر الصفحة الشخصية لوالدتها عبر «انستجرام»، مُشاركة بصور من المهرجان أثناء تسلمها الجائزة التكريمية لوالدتها: «كل الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والأستاذ محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما والسيد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية».

وتابعت مُقدمة الشكر لـ «الأستاذ ممدوح النصيرى، مدير عام إدارة السياحة بالإسماعيلية وكل القائمين على مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية على تكريم أمي الله يرحمها يوم مليئ بالحب والتقدير والاحترام شكرا جزيلا».

يذكر أن المهرجان الذي أنطلق أمس ويستمر إلى 22 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية، قرر تكريم اسم الفنانة رجاء الجداوي باعتبارها ابنة الإسماعيلية وصاحبة رصيد سينمائي مشرف، وقال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي، يأتي اختيارنا لتكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة لسببين: الأول أنها تكرم في مسقط رأسها فهي من أبرز أبناء الإسماعيلية.

لافتًا إلى أن السبب الثاني هو أنها تمتلك رصيدا فنيا طويلا من الأعمال الفنية بين السينما والدراما التليفزيونية، وتجاوز عدد ما قدمته 300 عمل، تفاوتت فيها مساحة وشكل أدوارها، وسوف تتسلم درع تكريمها خلال حفل الافتتاح ابنتها أميرة مختار.

وقال الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان: تكريم الفنانة رجاء الجداوي هو تكريم مستحق فهي صاحبة مشوار فني طويل ومميز جدا وأيضا متنوع وكانت بدايتها على شاشة السينما، من خلال فيلم «دعاء الكروان» المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربي طه حسين، وأمام فاتن حمامة وأحمد مظهر، وكانت التجربة المهمة التالية في فيلم «إشاعة حب» مع عمر الشريف ويوسف وهبي وسعاد حسني، ثم توالت أعمالها.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان. ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.