أخبار عاجلة

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يهزم أسوان بثلاثية .. «»

Print
الزمالك يهزم أسوان بثلاثية .. «فيديو» يهزم أسوان بثلاثية .. «»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن نادي الزمالك من الفوز على منافسه بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سيطر الفارس الأبيض على معظم أوقات المباراة وجاء الهدف الأول عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نفس اللاعب هدف تعزيز النتيجة في الشوط الثانية، واختتم سيف الدين الجزيري الأهداف في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 58 فب صدارة جدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد أسوان عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة