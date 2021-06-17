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أول تعليق من إيهاب جلال بعد ثلاثية الإسماعيلي في غزل المحلة

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أول تعليق من إيهاب جلال بعد ثلاثية الإسماعيلي في غزل المحلة أول تعليق من إيهاب جلال بعد ثلاثية الإسماعيلي في غزل المحلة

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أعرب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على غزل المحلة.

كان الإسماعيلي حقق الفوز على غزل المحلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات تلفزيونية : «الفوز على غزل المحلة جاء في وقته وذلك بعد فترة توقف طويلة، ظهرنا بشكل جيد في أول نصف ساعة من المباراة، وبعد ذلك كان هناك تذبذب في الأداء، وهذا أمر طبيعي، نظرًا لقوة المنافس».

وأضاف: «لم نصل للشكل النهائي والمطلوب مع الفريق، بسبب تذبذب مستوى اللاعبين»، مضيفًا: «الفريق تطور بشكل ملحوظ وبات قادرا على تسجيل الأهداف فى أى توقيت».

وتابع: «شيلونجو مهاجم مميز كان يحتاج فقط للثقة من أجل استعادة حساسية التهديف من جديد».

وأكمل: «فترة التوقف كانت مفيدة لنا، الفريق كان بحاجة لبعض الراحة في ظل تلاحم المباريات، ولدينا مواجهات في غاية القوة خلال المرحلة المقبلة علينا الاستعداد لها جيدًا».

المصرى اليوم

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