مشاهدة هولندا (0) النمسا (0) لحظة بلحظة

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يواجه منتخب هولندا نظيره النمسا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء هولندا والنمسا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ومستجدات الأحداث داخل الملعب وخارجه.

ويبدأ فرانك دي بور مدرب الطواحين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتن ستيكلنبيرج.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، دي ليخت، دي فريج، داني بليند، باتريك فان انهولت.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جورجينيو فينالدوم، مارتن دي رون.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، فوتر فيجورست.

بداية المباراة