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وزير الدفاع الياباني: نوايا الصين العسكرية «غير واضحة»

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وزير الدفاع الياباني: نوايا الصين العسكرية «غير واضحة» وزير الدفاع الياباني: نوايا الصين العسكرية «غير واضحة»

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قالت اليابان، اليوم الخميس، إن نوايا الصين العسكرية غير واضحة وإن التوسع السريع لقواتها المسلحة يثير قلقا بالغا، مما يتطلب من أوروبا والولايات المتحدة ودول آسيوية أخرى العمل معا في مواجهة بكين.

وقال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، للجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي: «الصين تعزز قدراتها العسكرية بسرعة كبيرة ولسنا واثقين في نواياها»، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأضاف الوزير الياباني أثناء حديثه عبر تقنية الفيديو: «نشعر بقلق بالغ إزاء هذا الوضع».

وقال قادة حلف الناتو، يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى إن صعود الصين يكشف عن «تحديات ممنهجة». وركّزت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي استمرت ثمانية أيام في أوروبا على حشد الدعم لاستراتيجية أمريكية لاحتواء القوة الصينية الصاعدة.

وانتقدت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي حلف الأطلسي (الناتو) وقالت إنها «ملتزمة بسياسة دفاع ذات طبيعة دفاعية».

وقال كيشي لأعضاء البرلمان الأوروبي إن الصواريخ الباليستية الصينية وقرارها زيادة ميزانيتها الدفاعية إلى أربعة أمثال ميزانية اليابان وعسكرة الجزر في بحر الصين الجنوبي تحتاج جميعا إلى «مراقبة دقيقة» من أجل «الحفاظ على السلام».

المصرى اليوم

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