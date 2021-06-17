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الترويج و التنشيط.. محور لقاء «العناني» ووزير الاستثمار السعودي

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الترويج و التنشيط.. محور لقاء «العناني» ووزير الاستثمار السعودي الترويج و التنشيط.. محور لقاء «العناني» ووزير الاستثمار السعودي

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التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الخميس، بوزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك على هامش زيارتهما الحالية لمصر.

وتطرق الحديث إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنشيط السياحة وتبادل الأفكار للترويج السياحي وطرح مقترحات لتشجيع الاستثمارات في مجال السياحة.

في نهاية اللقاء قام الدكتور خالد العناني بإهداء وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية مستنسخاً أثرياً من نتاج أعمال مصنع المستنسخات الأثرية، والذي تم افتتاحه في مارس الماضي.

المصرى اليوم

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