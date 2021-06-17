أخبار عاجلة

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 25 منزلا من «مساكن زرزارة» بعد نقل الأسر إلى بديل العشوائيات في سفاجا

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالبحر الاحمر برئاسة هدي المغربي، على مدار يومين من إتمام عملية إزالة 25 منزلا من مساكن منطقة زرزارة التي تم نقل الأهالي منها إلى منطقة بديل العشوائيات «حي الروضة».

وأوضحت رئيس المدينة، نقل الأسر للمساكن الجديدة وتم توفير سيارات من مجلس مدينة سفاجا لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً، إلى مقر اقامتهم الجديد في بديل العشوائيات بحى الروضة وأنه تم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، عقب تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم. وأشارت المغربي إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبيلية والصخرية لذلك تمت اغلبها باستخدام الأدوات اليدوية بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وانتهت مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، الخميس، من إجراء القرعة العلنية لمستحقين (بلوك، وحدة سكنية) بديل العشوائيات المرحلة الثانية بحضور اللواء رئيس المدينة وسكرتير المدينة واعضاء اللجنة بقاعة الوحدة المحلية بالمدينة بشارع الميناء.وألقى رئيس المدينة الضوء على ضوابط توزيع المستحقين والبدء في القرعة بشفافية تامه لعدد 48 بلوك، 21 وحدة سكنية وفتح باب التوريد بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية وسيتم النقل والتسليم فورًا. وأضاف رئيس المدينة ان مساكن بدائل العشوائيات تحت رعاية صندوق تطوير العشوائيات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر

خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر

طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا

طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا

تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل

تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب