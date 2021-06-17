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الكويت تسمح بدخول الأجانب المطعمين ضد كورونا بشرط

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الكويت تسمح بدخول الأجانب المطعمين ضد كورونا بشرط الكويت تسمح بدخول الأجانب المطعمين ضد كورونا بشرط

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أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، أنها سوف تسمح باستقبال الأجانب الحاصلين على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

جاء هذا ضمن مجموعة من القرارات أصدرها مجلس الوزراء الكويتي ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واشترط مجلس الوزراء أن يكون اللقاح الذي حصل عليه الأجانب، حاصلا على موافقة الكويت.

وسوف يتعين على الأجانب إجراء فحص (بي.سي.آر) قبل السفر للكويت، وإجراء آخر خلال سبعة أيام من العزل المنزلي بعد الوصول.

وقال المجلس إن المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح هم فقط من يحق لهم مغادرة البلاد اعتبار من الأول من أغسطس.

وذكرت أنه اعتبارا من 27 يونيو سيسمح فقط لمن تلقوا اللقاحات بدخول المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات التجميل والمناطق التجارية الكبيرة.

وبدأت دول خليجية منها البحرين والإمارات والسعودية في اشتراط تقديم إثبات بتلقي اللقاح لدخول الأماكن العامة ومنها أماكن العمل والمراكز التجارية والترفيهية.

المصرى اليوم

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