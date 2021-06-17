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رئيس «جامعة الأقصر» يهنئ طالبين حصلا على المركزين الأول والثاني في «أولمبياد اللغة الروسية»

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رئيس «جامعة الأقصر» يهنئ طالبين حصلا على المركزين الأول والثاني في «أولمبياد اللغة الروسية» رئيس «جامعة الأقصر» يهنئ طالبين حصلا على المركزين الأول والثاني في «أولمبياد اللغة الروسية»

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حصل طالبان من كلية الألسن – جامعة الأقصر، على المركزين الأول والثاني في أولمبياد اللغة الروسية الذي عقد بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضي، وشارك فيه العديد من الجامعات في فروع مختلفة وهي: «الترجمة، العرض التقديمي، القواعد» .

وهنأ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الطالبين: محمد أحمد عبدالعزيز، الفائز بالمركز الأول في مسابقة القواعد، ومحمد مصطفى أحمد، الفائز بالمركز الثاني في العرض التقديمي .

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بما يحققه طلاب الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، ورسم صورة مشرفة لجامعة الأقصر، مؤكدا استمرار دعم الجامعة لطلابها في كافة المجالات المختلفة العلمية والثقافية والفنية والأدبية.

المصرى اليوم

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