صحة الشرقية: خدمة طبية لأكثر من 59 ألف سيدة في حملة حقك تنظمي

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، قدمت اليوم الخميس الخدمة الطبية لعدد ١٠٧٦٨ منتفعة، لتختتم بذلك المرحلة الأولي من الحملة والتي استمرت لمدة ٥ أيام منذ الأحد الماضي، بتقديم الخدمة لعدد ٥٩٦٢٣ منتفعة بالمحافظة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية قدمت بالمرحلة الأولي للحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع 218 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، وتم تقديم خدمة الأخصائي بها، و14 عيادة متنقلة قامت بتغطية المناطق العشوائية لضمان وصول الخدمة للسيدات المستهدفات بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تكونت من 248 طبيبا، و410 ممرضة، و457 رائدة ومثقفة سكانية، بجانب تقديم ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولي استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة في 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي «العاشر من رمضان، ههيا، مشتول السوق، القنايات، القرين، الحسينية، منشأة أبوعمر، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح»، والتي اختتمت اليوم.

وأضاف «مسعود» أن المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي سيتم انطلاق فعالياتها بدءاً من الأحد القادم وتستمر لمدة ٥ أيام متتالية حتي الخميس الموافق 24 يونيو، وذلك في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي «الصالحية الجديدة، فاقوس، أولاد صقر، أبوكبير، صان الحجر، الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، أبوحماد».

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل بالمرحلة الأولي، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.