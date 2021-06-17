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حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبياضية وبندر الأقصر

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حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبياضية وبندر الأقصر حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبياضية وبندر الأقصر

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اعلنت مديرية الصحة بالاقصر، بقيادة الدكتور طاهر ايوب، وكيل الوزارة بمعاونة الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل المديرية، بتنظيم حملة محدودة للتطعيم ضد شلل الاطفال تستهدف مركز البياضية وبندر الاقصر للاطفال من ٧ شهور وحتى ه سنوات.

وأوضحت صحة الاقصر، ان الحملة تستهدف الدواووين، ووحدات صحة الأسرة ومكاتب الصحة، لتطعيم كافة الأطفال في هذه الفترة العمرية، من خلال ٤ سيارات مجهزة واخرى ثابتة للتطعيم بمصل سولك لشلل الأطفال.

والمعروف أن الحملة تستهدف 8 محافظات وذلك تمهيدا لعمل حملة مكبرة خلال الشهر المقبل لجميع محافظات .. ويذكر ان مصر اعلنت خلوها من مرض شلل الاطفال لسن 17 سنة.

المصرى اليوم

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