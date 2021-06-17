زوجات نجوم ألمانيا يخطفن الأضواء فى «يورو 2020»

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حرصت العديد من زوجات نجوم المنتخب الألمانى على مؤازرتهم خلال مواجهة المنتخب الفرنسى التى تجمع المنتخبين حاليا، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، فى كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

زوجات نجوم منتخب ألمانيا

وتواجد عدد من زوجات نجوم منتخب ألمانيا فى مدرجات ملعب «أليانز أرينا»، من أجل دعمهم خلال افتتاح مباريات منتخب المانشافت فى بطولة يورو 2020.

زوجات نجوم منتخب ألمانيا

وقبل بداية اللقاء اقتحم أحد الأشخاص ملعب المباراة، بواسطة مظلة، حيث فاجأ اللاعبين وحكم المباراة بالهبوط داخل وسط الملعب بواسطة مظلة، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقومون بإخراجه من الملعب.

مشجع ينزل الملعب بالمظلة

جاء هدف فوز فرنسا بالمباراة عن طريق ماتس هوملز، مدافع المنتخب الألمانى، فى الدقيقة 20 بالخطأ فى مرماه، بعدما حول عرضية لوكاس هيرنانديز فى شباك مانويل نوير.

مشجع يقتحم المباراة

وأصبح هوملز صاحب أول هدف ألمانى عكسى فى تاريخ بطولات اليورو، وثالث هدف عكسى خلال النسخة الحالية من البطولة.

وأصبحت الجولة الأولى فى نسخة يورو 2020، هى الأكثر فى تاريخ البطولة التى تشهد 3 أهداف عكسية.

زوجات نجوم ألمانيا

وذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن خسارة منتخب ألمانيا أمام فرنسا تعد الأولى للمانشافت فى مباراته الافتتاحية خلال تاريخ مشاركاته فى اليورو الـ 12 السابقة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 مباريات.

جمهور ألمانيا قبل المباراة

وأضافت أوبتا أن منتخب الديوك لم يخسر خلال آخر 6 مباريات أمام ألمانيا فى معقلها، من خلال تحقيقه الفوز فى 4 وتعادل فى لقاءين.

مشجعة ألمانيا ترفع العلم

فى سياق متصل، أثارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الجدل بسبب استخدام عنوان سياسى، تعليقاً على فوز منتخب بلادها بهدف على حساب ألمانيا، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة «الحديدية»، ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، على ملعب «إليانز أرينا».

جماهير ألمانيا تتابع الباراشوت

وعلقت صحيفة «ليكيب» الفرنسية على فوز الديوك بعيون السياسة، قائلة «مثل الثامن عشر»، فى إشارة لخطاب شارل ديجول، فى أول خطاب له عبر إذاعة الـ بى بى سى يوم 18 يونيو عن إعلان استمرار الحرب ضد ألمانيا.