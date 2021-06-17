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قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن موسم عيد الأضحى يؤدي إلى زيادة في أسعار اللحوم بشكل طبيعي بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ7%.

وأضاف «البسومي»، خلال حواره مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هذه الزيادة لا تؤثر بشكل كبير على المواطن، معقبًا: «الزيادة طفيفة، والمواطن لن يشعر بها».

وتابع أن سعر كيلو الضاني يتراوح سعر ما بين 130 لـ150، والبقري من 120 لـ140، والجملي من 100 لـ120، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار هي الحالية في السوق، وبإذن الله لن تتغير.