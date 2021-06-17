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قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر لديها 7 شهور من المخزون الاستراتيجي من منتج السكر، مشيرًا إلى أن المزارع أصبح لديه ثقة كبيرة في زراعة البنجر وقصب السكر، بسبب الحصول على مستحقاته بشكل فوري، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تصل إلى شبه اكتفاء ذاتي من السكر، وهذا نتيجة زيادة زراعة السكر، والزراعات التعاقدية، وتطوير الانتاجية من محصول القب والبنجر.

وتابع «خليل»، خلال حواره مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن مصر استطاعت أن تصل إلى شبه اكتفاء ذاتي أيضا من الدواجن، ونسبة الإنتاج من الاسماك أصبحت مرتفعة إلى حد كبير.

وأشار إلى أن سعر اللحوم البرازيلي في المجمعات ما زال65 جنيهًا، واللحمة السوداني الطازجة بـ85 جنيهًا، معقبًا: «الأسعار لم تتغير منذ عام».