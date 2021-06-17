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أستاذ جيولوجي يحذر من انهيار سد النهضة: أكبر نشاط زلزالي في إفريقيا موجود في إثيوبيا

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أستاذ جيولوجي يحذر من انهيار سد النهضة: أكبر نشاط زلزالي في إفريقيا موجود في إثيوبيا أستاذ جيولوجي يحذر من انهيار سد النهضة: أكبر نشاط زلزالي في إفريقيا موجود في إثيوبيا

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن الهضبة الإثيوبية بها مشاكل كبير من الناحية الجيولوجيا ، منها الأخدود الافريقي العظيم الذي يعد أكبر فالق في الأرضي، مشيرًا إلى أن هذا الفالق نشط، ويحتوي على العديد من البراكين، خلاف أن الهضبة الإثيوبية بها أكبر نشاط زلزالي في القارة السمراء.

وأضاف "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن أديس ابابا لديها تاريخ سيء في إنشاء السدود، فهناك سد على نهر عبارة بإثيوبيا تعرض للإنهيار قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية بعامين، مما أدى لوفاة 47 فردًا في هذا الانهيار.

وأشار إلى أن الشركة التي تقوم بتنفيذ سد النهضة حصلت عليه بالأمر المباشر، ولا تضمن السد بعد تسليمه بيوم واحد، لافتا إلى أن على أكبر كتلة بركانية في العالم، وهذه قد يؤدي إلى انهيار سد النهضة، خاصة وأن السعة التخزينية لسد النهضة ارتفعت من 11 لـ74 مليار دون حاجة

المصرى اليوم

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