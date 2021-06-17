أخبار عاجلة

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حسين هريدي: المجتمع الدولي متفهم تمامًا موقف في أزمة سد النهضة

Print
حسين هريدي: المجتمع الدولي متفهم تمامًا موقف مصر في أزمة سد النهضة حسين هريدي: المجتمع الدولي متفهم تمامًا موقف في أزمة سد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العالم أجمع أصبح يتفهم موقف في أزمة سد النهضة، وهذا واضح من إجماع كل أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال العام الماضي، بأن النيل نهر دولي، وضرورة وجود اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي متفهم تمامًا لموقف مصر في هذه الأزمة.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك إجماع بأن الاتحاد الإفريقي هو الاطار الأمثل لحل أزمة سد النهضة، ومصر تؤمن بذلك، ولكن لا ترى وجود مانع من دخول أطراف أخرى مثل أمريكا والاتحاد الأفريقي، متمنيًا أن تتغلب الحكمة والرشاد في هذه الأزمة، وعدم تمسك أديس أبابا بمواقف لا تتفق مع القانون الدولي.

وفي سياق آخر، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفترة الأخيرة شهدت هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، ووجود بالونات حارقة من قطاع غزة أطلقت على إسرائيل، وهناك تهديد من الإسرائيلية بالتصعيد العمليات العسكرية ضد قطاع غزة ما لم تتوقف البالونات الحارقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»