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رئيس الشرقية للدخان يعلن موعد تطبيق الزيادة على السجائر (تفاصيل)

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رئيس الشرقية للدخان يعلن موعد تطبيق الزيادة على السجائر (تفاصيل) رئيس الشرقية للدخان يعلن موعد تطبيق الزيادة على السجائر (تفاصيل)

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قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن زيادة السجائر سيتم تطبيقها على كافة أنواع السجائر المصنعة في والمستوردة في 1 يوليو المقبل وهي زيادة مقررة منذ زمن وذلك من وقت ما تم إصدار قانون التأمين الصحي منذ 3 سنوات.

وأضاف«أمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، في برنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن قانون التأمين الصحي نص على أن الزيادة تكون هناك ضريبة بقيمة 25 قرش كل 3 سنوات على السجائر حتي تصل إلى 1.5 جنيه، مشيرا إلى أنه ما زال هناك زيادتين أخرتين حتى نصل إلى 1.5 جنيه.

وتابع: «تلك الزيادات ستكون على كل علب السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء»، مشيراً إلى أن هناك زيادة أخرى ستتم وهي بقيمة 25 قرشا طبقا لضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن الزيادة الإجمالية على علب السجائر المحلية والمستوردة ستكون 50 قرشا مقسمة كالتالي 25 قرشا منها ضريبة قانون التأمين الصحي و25 قرشا ضريبة القيمة المضافة.

المصرى اليوم

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