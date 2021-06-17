وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان تدشين مقر «المدن والحكومات الأفريقية» بالقاهرة

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شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التدشين الرسمى لمقر إقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (النارو -NARO) بحى النزهة بحضور محمد بودرا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية وجان بير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، والسيدة ماكورة كوليبالى رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الأفريقية، وريفيلا واوجين وامالوا وزير التنمية المحلية الكينى .

ومن جانبه أكد اللواء شعراوي وزير التنمية المحلية، إن إنشاء هذا الصرح الكبير يقدم دليلاً جديداً على التزام مصر نحو القارة الافريقية ويمثل امتداد لأواصر الشراكة التي رعاها ودعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع كل امكانيات الدولة المصرية في خدمة قارتنا الافريقية.

وأضاف أنه لا ينسي دعم جان بيير إمباسي، الذي وضع ثقته في محافظة القاهرة والتي أوفت بما وعدت به على أكمل وجه وهو ما جعل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يحرص على الحضور شاهداً على توقيع إتفاقية المقر.

ووجه شعراوي التحية والتقدير لرئيس الوزراء على رعايته لكل المبادرات التي تدعم تنمية القارة، في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء أهمية قصوي لكل ما يتصل بأفريقيا.

وتابع: «حقيقةً لا أجد من الكلمات ما يصف سعادتي وأنا أقف أمامكم اليوم مع رفقاء طريق النجاح والإنجاز والعمل الجاد الذي قادنا لهذا اليوم الذي نشهد فيه ثمرة عملنا المشترك، وإخلاصنا والتزامنا بالعهد والجدية في التنفيذ، ليصبح لدينا الآن صرحاً إفريقياً ومركزاً للتميز متمثلاً في مكتب المنظمة الأفريقية للحكومات المحلية (نارو)».

وأضاف: أذكر تماماً تعاهدنا انا وزميلي اللواء خالد عبدالعال- محافظ القاهرة مع السكرتير العام جان- بيير إمباسي في مراكش عام 2018 على إتمام هذا الصرح الإفريقي الكبير، وكما تعهدنا فقد أوفينا، وبقي لي فقط ان أشكر اللواء خالد عبدالعال وفريق محافظة القاهرة، على إنجاز هذا الصرح الأفريقي المتميز، على هذا النحو الذي ظهرت من خلالة قدرات محافظة القاهرة وجهودها، وبما يليق أيضاً بقارتنا ودولنا المتطلعة لإنجازات مثل هذة لتضاف لرصيد العمل الإفريقي المشترك.

وقال إن حضور محمد بودرا على رأس المشاركين في أعمال المجلس التنفيذي، وحضوره خصيصاً هذه الاحتفالية بتدشين المقر لدليل على إستمرار عطائه لقارته على الصعيدين الدولي والإقليمي بنفس القدر وهو ما يشجعنا على طلب مساهمة المنظمة الأم للمدن والحكومات الأفريقية التي يترأسها، ونفتخر نحن في إفريقيا بمقرنا القاري المتميز والفاعل على أرض المملكة المغربية الشقيقة التي منحتنا دوماً مساهمتها الجليلة والمقدرة ومن أعلي المستويات مما حافظ على قدرة منظمتنا الإفريقية على مواجهة التحديات، لذا فتحية اعزاز خاصة للمملكة المغربية لدورها الرائد كما عودتنا في دعم العمل الإفريقي والعربي المشترك.

وأكد تقديم المنظمة الأم برئاسة الدكتور محمد بودرا كل الدعم في صياغة استراتيجية عمل مكتب عن إقليم الشمال (نارو) ومده بالخبرات وتعزيز قدراته على صياغة إستراتيجية عمله، فكل الشكر مجدداً لكل من أسهم من رجال محافظة القاهرة في إنشاء المقر على النحو الذي شرفنا جميعاً وعلي رأسهم اللواء خالد عبدالعال.. عاشت افريقيا حرة مزدهرة بفضل جهد ابنائها.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة أوفت بما تعهدت به وتوفير كافة السبل وإتاحة أفضل الأماكن لإقامة المقر الإقليمي عن إقليم الشمال الإفريقي (نارو) تقديراً منا للثقة التي منحتنا إياها منظمتنا الإفريقية وإدراكاً للدور الإقليمي الهام الذي سيناط بهذا الصرح الإقليمي كأحد روافد العمل الإفريقي المشترك، وكآلية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ونقل التجارب بين مدننا.

وأكد على تعاون الجميع من أجل تطوير قدرات هذا المركز الإقليمي الإفريقي الهام لتحويله لمنارة إشعاع للمعرفة وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات، وإتاحة قناة للتواصل بين مدننا ومسئولينا ليس فقط في شمال القارة بل في كل أرجائها كمنارة للعلم والمعرفة.

وأشار إلى أن المقر الإقليمي سيكون نقطة جذب وتواصل مع الشركاء الدوليين كمعبر للعلم والمعرفة وخلق الشراكات، مشيراً إلى أن المحافظة ستعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية الجهات المعنية بالحكومة المصرية وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في اتاحة كل الموارد والامكانيات التي تمليها اتفاقية المقر ليحقق هذا المركز الاقليمي اهدافه والنهوض بالتكليفات والطموحات التي ننشدها.

وأوضح قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكريم أعضاء المجلس التنفيذي بنفسه والإشادة بهم وشهادته على المكانة التي باتت أفريقيا تحظي بها باعتبارها على سلم أولويات سياسات مصر الخارجية، مؤكدًا ثقته في أن مكتب شمال أفريقيا سيعمل كمعبر بين ثقافات دول وشعوب القارة، ومشيرًا إلى أنه من خلال صياغتنا لاستراتيجية هذا المقر المهم سيتم تبني مبادرات تخدم ليس فقط اإقليم الشمال، بل كل بلداننا واقاليم قارتنا الأفريقية وفي كافة المجالات.