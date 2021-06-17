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رئيس المخابرات يصل بنغازي ضمن زيارته الحالية لليبيا ويلتقي بالمشير حفتر

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رئيس المخابرات يصل بنغازي ضمن زيارته الحالية لليبيا ويلتقي بالمشير حفتر رئيس المخابرات يصل بنغازي ضمن زيارته الحالية لليبيا ويلتقي بالمشير حفتر

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بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية – إلى مدينة «بنغازى» استكمالاً لزيارته الحالية إلى ليبيا والتى أستهلها بزيارة العاصمة الليبية «طرابلس» في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي بالمشير خليفة حفتر «القائد العام للجيش الوطنى الليبيى» حيث أعرب عن تقدير لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبى في محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي.

وأكد على استمرار الجهود المصرية لدعم الإستقرار بليبيا، مشيراً إلى أهمية المؤسسة العسكرية في تأمين الإستحقاقات القادمة وفى مقدمتها الانتخابات العامة المقررة.

ومن جانبه أكد المشير حفتر على تقديره العميق للأهتمام الذي يواليه الرئيس عبدالفتاح لليبيا والدور المؤثر الذي تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار بليبيا.

المصرى اليوم

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