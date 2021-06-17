ببيان حاد النبرة.. نبيه بري يرد على الرئيس اللبناني

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- أصدرت رئاسة مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، بيانا جاء كرد مباشر على بيان نشرته الرئاسة اللبنانية الثلاثاء، وأكدت فيه أن الآلية الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، باعتبارهما المعنيين حصريا بعملية التأليف وإصدار المراسيم.

وقال بيان رئاسة مجلس النواب إن "قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلّف" ، وفق "سكاي نيوز ".

وأضاف رئيس مجلس النواب نبيه بري في البيان: "من حقي أن أحاول بناء لطلب دولة رئيس الحكومة المكلّف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل إليها، سيما أن رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة بذلك وأرسل عدة رسل بهذا الشأن، وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي، وكان (القاضي راضيا) طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24".

وأوضح بري: "طالما حل موضوع الداخلية إلى أن أصررتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة".

وأشار البيان إلى أنه: "كل شيء معطل والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيسا للحكومة".

واختتم البيان بالقول: "هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوية جواب رسالتكم إليه. المطلوب حل وليس ترحالا والمبادرة مستمرة".