أخبار عاجلة

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقنية جدة" تدشن فعاليات "مستقبلي تقني" للتعريف بتخصصاتها.. الاثنين المقبل

Print
يستهدف خريجي الثانويات العامة والصناعية ويستمر 6 أيام

تعتزم الكلية التقنية بجدة تدشين فعاليات "مستقبلي تقني" خلال الفترة من 11 وحتى 16 ذي القعدة الحالي، والذي يتزامن مع إطلاق مواعيد التسجيل والقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني.

وتستهدف الفعاليات نشر الوعي بأهمية العمل في التخصصات التقنية والمهنية التي تقدمها الكلية، وتوفير البيئة المناسبة، وتأهيل وتطوير الكوادر التدريبية الوطنية في تلك التخصصات وفقاً لطلب سوق العمل الكمي والنوعي.

أكد ذلك المهندس جميل عسلي عميد الكلية التقنية بجدة، مضيفاً أن الملتقى هو أحد أنشطة الكلية التي تبادر من خلالها إلى التواصل المستمر مع المجتمع والتعريف بالبرامج وآليات التسجيل بها والتخصصات التي نجحت بدعم توطين المجالات التقنية والمهنية، وتلبية تطلعات أصحاب الأعمال، وسد الاحتياج من الكوادر المؤهلة للعمل في الوظائف النوعية التي تنمو سنوياً في قطاعات الأعمال الحيوية.

وأضاف "عسلي" أن الملتقى الذي يتم تنظيمه على فترتين بالياسمين مول وعزيز مول بجدة لمدة ثلاثة أيام متوالية في كل مول من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يواكب فترة إطلاق التسجيل، ويعد فرصة لخريجي الثانوية العامة ومتدربي المعاهد الصناعية الثانوية لاستكشاف فرص التدريب والتعرف على برامج الدبلوم وكذلك تعريف خريجي الدبلومات وبرامج الشراكات الإستراتيجية ببرامج البكالوريوس التي تطرحها الكلية وتلبي احتياج الوطن من الكوادر المهنية المؤهلة تأهيلاً تقنياً عالياً في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل السعودي.

وتضم التخصصات المتاحة للدبلوم بالكلية التقنية بجدة: قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصصات التسويق والإدارة المكتبية والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص القوى الكهربائية، وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية، وقسم تقنية السياحة والضيافة ويشمل تخصصي إدارة الفندقة والسفر والسياحة، وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصصات تقنية الإنتاج وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف، وقسم تقنية الغذاء والبيئة ويشمل تخصص السلامة والصحة المهنية.

فيما تشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس: القوى والآلات الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، والتشييد، والإدارة العامة، والمحاسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين