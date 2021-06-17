★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب بلجيكا من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام نظيره الدنماركي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتقدم أصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب يوسف بولسن فيما جاء هدف التعادل بأقدام اللاعب تورجان هازارد، وجاء هدف الفوز عن طريق اللاعب كيفين دي بروين عند الدقيقة 70.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بلجيكا إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وتحتل روسيا المركز الثاني بـ3 نقاط وهو نفس رصيد فنلندا صاحبة المركز الثالث، وتتذيل الدنمارك الترتيب بدون نقاط.