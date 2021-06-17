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أمين العاصمة المقدسة يطلق مبادرة "لنجعل أرصفتنا أجمل"

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أمين العاصمة المقدسة يطلق مبادرة "لنجعل أرصفتنا أجمل" أمين العاصمة المقدسة يطلق مبادرة "لنجعل أرصفتنا أجمل"
بهدف الحفاظ على الأرصفة وإعادة تأهيلها لمرتادي الطرقات

أمين العاصمة المقدسة يطلق مبادرة

أطلق أمين العاصمة المقدسة المهندس عبد الله بن محمد القويحص بالتعاون مع مركز الملك فهد مبادرة "لنجعل أرصفتنا أجمل" للمحافظة على الأرصفة الموزعة في أرجاء العاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، أوضح "القويحص" أن المبادرة تأتي في إطار الحرص والحفاظ على الأرصفة وإعادة تأهيلها لمرتادي الطرقات، وعدم رمي بقايا الطعام على الأرصفة الذي ينثر للحمام والقطط.

ومن جانبه شكر مدير مركز الملك فهد الدكتور أحمد الباز، أمانة العاصمة المقدسة على تبنيها المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تأهيل الأرصفة والحفاظ على المكتسبات العامة في الشوارع الرئيسة، مبيناً أن المرحلة الأولى من المبادرة سوف تكون في نطاق بلدية الشوقية وسوف تستمر المبادرة لتغطية جميع نطاق أحياء البلديات الفرعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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