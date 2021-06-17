أخبار عاجلة

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لـ«سمير غانم» بعد 40 يوما على رحيله -
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 13.3 مليار دولار في 9 أشهر -
في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو في التصفيات النهائية للمونديال

Print
"الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو في التصفيات النهائية للمونديال "الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو في التصفيات النهائية للمونديال

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (var) في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات 2022.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه سيواصل العمل على وضع معايير جديدة للتحكيم الآسيوي، مؤكدًا أن آسيا ستكون أول قارة تستخدم تقنية الفيديو في التصفيات.

وأضاف أن تقنية (var) سيتم استخدامها أيضًا في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما سيتم العمل بها ابتداء من دور الثمانية في دوري الأبطال، وهي نفس المرحلة التي بدأ من خلال تطبيق التقنية في منافسات الموسم الماضي.

وكانت تقنية (var) قد بدأ العمل بها للمرة الأولى في آسيا من خلال النسخة الماضية من كأس أمم آسيا التي أقيمت في الإمارات عام 2019، وذلك ابتداء من دور الثمانية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه نظم العديد من الدورات والندوات للحكام من أجل ضمان مواكبة التحكيم الآسيوي لكل التطورات على الساحة الكروية العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

نتائج طيبة للجمباز الفني ببطولة كأس العالم فى قطر

نتائج طيبة للجمباز الفني ببطولة كأس العالم فى قطر

نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر

نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر

وزيرة التخطيط: 80 مليار جنيه تكلفة تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية

وزيرة التخطيط: 80 مليار جنيه تكلفة تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية