المايوه العائم.. أحدث صيحات صيف 2021

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لكل موسم صيفى موضته، للرجال والنساء والأطفال؛ ففورمة الساحل للشباب تظل هدفًا يسعون إليه، فيما يختلف الأمر بالنسبة للنساء مع اختلاف أشكال المايوهات: ما بين مايوهات شرعية ومايوهات للمحجبات، ومايوهات لغير المحجبات.

وفي صيف 2021 خرجت المايوهات عن شكلها المعتاد بحثا عن حل لازمة عدم قدرة أصحابها على السباحة.

وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعى صيحة جديدة هي صيحة «المايوه العائم».

بدلة سباحة منفوخة، تتكون من لونين: الأبيض والأسود، يباع بـ3250 جنيها، ويمكن للنساء والرجال ارتداؤه للتغلب على عدم قدرتهم على السباحة.

ومن أبرز ما يميز المايوه العائم، هديته، وهى عبارة عن منفاخ، فبعد ارتداؤه، يجب على صاحبه أن يلؤه بالهواء، وعند خلعه، لابد من تفريغه من الهواء.