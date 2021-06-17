أخبار عاجلة

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لـ«سمير غانم» بعد 40 يوما على رحيله -
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 13.3 مليار دولار في 9 أشهر -
في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المايوه العائم.. أحدث صيحات صيف 2021

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لكل موسم صيفى موضته، للرجال والنساء والأطفال؛ ففورمة الساحل للشباب تظل هدفًا يسعون إليه، فيما يختلف الأمر بالنسبة للنساء مع اختلاف أشكال المايوهات: ما بين مايوهات شرعية ومايوهات للمحجبات، ومايوهات لغير المحجبات.

وفي صيف 2021 خرجت المايوهات عن شكلها المعتاد بحثا عن حل لازمة عدم قدرة أصحابها على السباحة.

وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعى صيحة جديدة هي صيحة «المايوه العائم».

بدلة سباحة منفوخة، تتكون من لونين: الأبيض والأسود، يباع بـ3250 جنيها، ويمكن للنساء والرجال ارتداؤه للتغلب على عدم قدرتهم على السباحة.

ومن أبرز ما يميز المايوه العائم، هديته، وهى عبارة عن منفاخ، فبعد ارتداؤه، يجب على صاحبه أن يلؤه بالهواء، وعند خلعه، لابد من تفريغه من الهواء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية»

رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية»

«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين»

«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين»