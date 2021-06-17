أخبار عاجلة

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لـ«سمير غانم» بعد 40 يوما على رحيله -
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 13.3 مليار دولار في 9 أشهر -
في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة وأرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

Print
إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة وأرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة وأرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، استمرار جهود الوحدة المحلية للمركز، في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وقال عاشور في بيان، الخميس، إنه تم اليوم إزالة حالتي تعدٍ على أرض أملاك الدولة، موضحًا أن الحالة الاولى ارض مخصصة لإقامة مشروع سكني تجاري إداري بناحية سوق الحديد بارمنت الوابورات وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح أن الحالة الثانية، وهي مخالفة تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة 150 مترًا بناحية الغرز بقرية السلام، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء إلى أصله؛ وجرى التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة. وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس القرية ومسؤولي التنظيم، والتى تمت بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال المرافق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية»

رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية»

«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين»

«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين»