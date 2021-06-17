إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة وأرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، استمرار جهود الوحدة المحلية للمركز، في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وقال عاشور في بيان، الخميس، إنه تم اليوم إزالة حالتي تعدٍ على أرض أملاك الدولة، موضحًا أن الحالة الاولى ارض مخصصة لإقامة مشروع سكني تجاري إداري بناحية سوق الحديد بارمنت الوابورات وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح أن الحالة الثانية، وهي مخالفة تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة 150 مترًا بناحية الغرز بقرية السلام، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء إلى أصله؛ وجرى التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة. وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس القرية ومسؤولي التنظيم، والتى تمت بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال المرافق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.