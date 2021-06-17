إزالة مقلب لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية بالبياضية جنوب الأقصر

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رصدت إدارة البيئة بمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، مخالفة تجميع قمامة وفرزها داخل الكتلة السكنية القائمة، حيث استغل المخالف قطعة أرض مساحتها 6 قراريط محاطة بسور في تجميع وفرز القمامة.
وقامت رئاسة مدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بالتنسيق مع العميد محمد طه، مدير شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر، وتمت الإزالة ونقل 40 طنًا من المخلفات إلى المقلب العمومي بالمحافظة، وجرى ضبط شخصين من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإعادة الشيء إلى أصله.
واشترك في الحملة كلا من اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، ومحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والنقيب محمد رشاد من قوة شرطة البيئة والمسطحات وتهانى عبدالصبور من إدارة البيئة، ومعدات مجلس المدينة والحملة الميكانيكية بالمدينة، وإدارة النظافة والتجميل بالمدينة.
وشددت رئاسة مركز ومدينة البياضية بأنها لن تتهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة.