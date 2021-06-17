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إزالة مقلب لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية بالبياضية جنوب الأقصر

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إزالة مقلب لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية بالبياضية جنوب الأقصر إزالة مقلب لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية بالبياضية جنوب الأقصر

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رصدت إدارة البيئة بمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، مخالفة تجميع قمامة وفرزها داخل الكتلة السكنية القائمة، حيث استغل المخالف قطعة أرض مساحتها 6 قراريط محاطة بسور في تجميع وفرز القمامة.

وقامت رئاسة مدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بالتنسيق مع العميد محمد طه، مدير شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر، وتمت الإزالة ونقل 40 طنًا من المخلفات إلى المقلب العمومي بالمحافظة، وجرى ضبط شخصين من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإعادة الشيء إلى أصله.

واشترك في الحملة كلا من اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، ومحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والنقيب محمد رشاد من قوة شرطة البيئة والمسطحات وتهانى عبدالصبور من إدارة البيئة، ومعدات مجلس المدينة والحملة الميكانيكية بالمدينة، وإدارة النظافة والتجميل بالمدينة.

وشددت رئاسة مركز ومدينة البياضية بأنها لن تتهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة.

المصرى اليوم

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