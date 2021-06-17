أخبار عاجلة

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لـ«سمير غانم» بعد 40 يوما على رحيله -
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 13.3 مليار دولار في 9 أشهر -
في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 6 أشهر

Print
المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 6 أشهر المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 6 أشهر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، مثُل اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بسبب تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، محكمة الجنايات بسجن ساركوزي مدة عام واحد، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تقدر بـ 3750 يورو، وفقا لما نشرته صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية.

ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة إلى جانب 13 متهما، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.

وتعود قضية «بيج ماليون» إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه «ميديا بارت» الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.

هذا وفي مارس الماضي، أدانت محكمة باريس ساركوزي، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ «قضية التنصت على المكالمات الهاتفية»، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن

أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن

الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات

يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات