إصابة ٩ أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

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أصيب ٩ أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية تروسيكل، على طريق سامي سعد بنطاق الصالحية الجديدة بالشرقية؛ وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية تروسيكل، على طريق سامي سعد بنطاق الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بإصابات متنوعة .

جري نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.