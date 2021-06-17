عضو مجلس السيادة السوداني: عازمون على تحقيق السلام

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أكد عضو مجلس السيادة بالسودان محمد حسن التعايشي، عزم حكومة الفترة الانتقالية على المضي قدما في تحقيق السلام، بوصفه أحد مرتكزات ثورة ديسمبر، مشيدا بدعم بريطانيا ودول الترويكا (أمريكا وبريطانيا والنرويج)، للعملية السلمية في السودان.

وأطلع التعايشي، القائمة بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم السفيرة لويس والكر، على مسار محادثات السلام بين الحكومة الانتقالية و«الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو» بجوبا، وما وصلت إليه من مراحل.

من جانبها، أكدت والكر، عزم بلادها على دعم مؤتمر نظام الحكم في السودان باعتباره أحد القضايا الرئيسية لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وتطرق اللقاء للدور الكبير لدول الترويكا في دعم اتفاق جوبا لسلام السودان، ولزيارة وفد المجموعة مؤخرا للسودان وتوقيعه على الإتفاق، كضامنين له.