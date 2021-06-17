★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس صخر دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، أن مصر دائما تجمع الناس ولا تفرقهم وهي عنوان المحبة والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الدودين خلال لقاء خاص مع قناة «اكسترا نيوز»، «عملنا خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب على تذليل العقبات التي تواجه العمل الإعلامي العربي وإيجاد حلول لها، ويتم ذلك كله من خلال مشاركة الخبرات بين الأمة العربية.. وبالذات إننا نتعلم من التجربة المصرية العرقية في الإعلام والصحافة».

وأشار إلى أن الإعلام العربي ارتقى إلى المستوى المطلوب وخاصة في تغطية أزمة القضية الفلسطينية الأخيرة، ومن حيث تغطية الحدث وتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية.. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في هذا المجال، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولى لكل العرب والقضية المركزية.

وأضاف أنه هناك حاجة لرفع مستوى المحتوى الإعلامي نفسه وعمل تدفق للمعلومة الصحيحة ووصولها إلى الناس بشكل سليم، لأن عدم وصولها إلى الناس يجعل الفرغ إلى الإشاعة والمعلومات الخاطئة.

وأوضح أن خطاب الإعلام العربي موحد تجاه القضية الفلسطينية، فهو حريص على استخدام العبارات الصحيحة المناسبة، فكلمة الاحتلال هي الكلمة الرئيسية التي يجب أن يستخدمها الجميع وهي التي حاول الكثيرون نسينا لها، واستخدام عبارة أخرى مثل الاعتداءات، مضيفا أن الاحتلال غير شرعي وغير قانوني بزواله وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.. وبذلك يتحقق للفلسطينيين المراد وما نطلبه جميعًا.

وعن دعم التعاون الإعلامي بين مصر والأردن، قال دودين «دائما نكون سعداء عندما نتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر في كل المجالات، وليس فقط في الإعلام ونحن نرى التعاون والوثيق بين القيادتين والحكومتين والمحبة بين الشعبين.. وزيارتي إلى هيئة الصحافة والإعلام الوطنية لزيادة توطيد العلاقات والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تحوزها مصر وتعتبر أعرق بلد عربي في مجال الإعلام والصحافة والتلفزيون والاذاعات، مضيفا» وجدت خبرات هائلة في كلتا الهيئتين وترحيب كبير في التعاون.. وطرحت فكرة مسلسل من حلقات طويلة جدا بحيث يمثل مجموعة عائلات عربية تنقلت فيما بينها على مر الأجيال بين المشرق والمغرب«.