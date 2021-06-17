محمد صديق: الدوري المصري ضعيف وتصنيفه مثل التشادي والجيبوتي

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يرى محمد صديق مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن الدوري المصري من أضعف الدوريات في المنطقة العربية.

وقال محمد صديق، في تصريحات بيرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الدوري المصري من أضعف الدوريات في المنطقة العربية، تصنيفه أصبح مثل الدوري التشادي والدوري الجيبوتي والسوداني».

وأضاف: «كل دوريات العالم انتهت، وجميع المنتخبات خاضت مباريات خلال الأجندة الدولية، باستثناء في مصر، لم نخض أي مباراة دولية، وتوقفت مسابقة الدوري لمدة أسبوعين، الدوري المصري هو الوحيد المستمر طوال السنة».