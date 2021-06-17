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البنك المركزي الإماراتي : الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو 2.4%

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البنك المركزي الإماراتي : الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو 2.4% البنك المركزي الإماراتي : الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو 2.4%

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قال البنك المركزي الإماراتي، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو 2.4 % في العام الجاري و3.8 % في 2022، إذ يتعافى الاقتصاد من القيود المفروضة خلال جائحة .

وأضاف في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو بنحو 4 % في كلا العامين.

وقال في إشارة إلى حزمة مساعدات حكومية للتغلب على صعوبات سداد الديون «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعالة في التخفيف من المخاطر التي شكلتها الجائحة، من خلال ضمان التدفق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة».

المصرى اليوم

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