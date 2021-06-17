تتصدرها السلع الاستهلاكية.. ارتفاع 9 قطاعات في بورصة الكويت

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اختتمت بورصة الكويت جلسة تداول اليوم الخميس، على تباين مؤشراتها للجلسة الثانية على التوالي، ليصعد المؤشر العام إجمالا بنسبة 0.20% إلى مستوى 6393.51 نقطة بالختام، وسط تباين السيولة وحجم التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.28%، فيما تراجع المؤشران الرئيسي، و”رئيسي 50″ بنسبة 0.05% لكليهما.

وسيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات 9 قطاعات، تصدرهم السلع الاستهلاكية مرتفعا 1.12%، يما تراجع قطاعا الخدمات المالية والرعاية الصحية بنسبة 0.11% و0.23% على الترتيب، واستقر قطاعا الخدمات الاستهلاكية والمنافع.

وجاء سهم “السورية” على رأس الرابحين مرتفعا 10.77% بختام التداولات، فيما تصدر سهم “استهلاكية” قائمة الخاسرين منخفضا بنحو 9.09%.

وكان سهم “الكويت الوطني” الأنشط خلال الجلسة من حيث السيولة التي بلغت 9.45 مليون دينار مرتفعا بنسبة 0.12%، فيما استحوذ سهم “مزايا” على أعلى نشاط في أحجام التداولات بعدد 32.28 مليون سهم ليرتفع بنحو 5.26%.