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المركزي التركي : 19% معدل سعر الفائدة

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المركزي التركي : 19% معدل سعر الفائدة المركزي التركي : 19% معدل سعر الفائدة

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أبقى البنك المركزي التركي على معدل الفائدة مستقرًا دون تغيير عند 19%.

وتراجعت الليرة التركية خلال ليلة أمس مع ارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع مؤشر الدولار.

ولكن مع إبقاء معدل الفائدة دون تغيير ربما تتمكن الليرة التركية من استعادة بعض الخسائر التي سجلتها ليلة أمس لأن المركزي مستمر في سياسة إبقاء معدل الفائدة مستقرًا نظرًا لمستويات التضخم المرتفعة.

وأعلن الرئيس إردوغان في وقت سابق عن ضرورة خفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد.

وتضررت معنويات المستثمرين من أنباء عن إخبار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للرئيس بايدن بأن تركيا لن تغير موقفها بشأن منظومة الصواريخ إس 400 الروسية، والتي كانت مثارًا للخلاف بين البلدين.

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