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ابنة فرج فودة تقارن بين والدها وحسين يعقوب بعد شهادته أمام المحكمة: «فرق كبير»

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نشرت سمر فرج فوده ابنة المفكر الراحل فرج فوده تدوينه على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلق فيها على شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب التي ادلي بها امام محكمة الجنايات امس الاول في قضية «داعش إمبابة».

وكتبت سمر فودة «مساء الخير» تعلو عبارات «فرق كبير بين من تحمل مسئولية كلماته وافكاره حتي مات في سبيلها وبين من تبرأ من افكاره وممن اتبعوها لينجو بنفسه !» واختتمت تدوينتها ب «رحم الله فرج فودة».

سمر فرج فوده علي فيسبوك

وتفاعل عدد كبير من متابعي ابنة المفكر الراحل من خلال التعليقات التي انتقد غالبيتها شهادة حسين يعقوب التي تخلي فيها عن كافة ارائه الدينية والفقهية امام المحكمة والتي وصلت إلى حد اعترافه بانه حاصل على «دبلوم معلمين»..

المصرى اليوم

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