العيادات الطبية التغذوية في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ7.311 مستفيدًا خلال شهر

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مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته العلاجية لـ6.979 مستفيدًا

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ7,311 مستفيدًا، وذلك خلال شهر مايو 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 3,770 فردًا، وقسم الطوارئ 1,813 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ93 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 292 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 153 فردًا، وعيادة التحصين 15 شخصًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 44 مستفيدًا، ولقسم علاج الإصابات 899 شخصًا، والإحالة الطبية 11 مستفيدًا، ولقسم التوعية والتثقيف 221 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ1,764 مريضًا، وراجع الصيدلية 6,650 مراجعًا، ولقسم الرعاية الصحية 3,055 شخصًا، ولقسم نقل الدم 33 حالة، وراجع قسم التوليد 40 مراجعًا.

من ناحية أخرى قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ6.979 مستفيدًا خلال شهر مايو 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 3.437 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 67 شخصًا، وعيادة التنويم 38 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ3.437 شخصًا.

كما راجع قسم المختبر 1.157 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 3.437 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.782 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 23 مستفيدًا، فيما نفذ 18 نشاطًا للتخلص من النفايات.