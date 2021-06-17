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تراجع أسهم التكنولوجيا يدفع وول ستريت إلى الهبوط

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تراجع أسهم التكنولوجيا يدفع وول ستريت إلى الهبوط تراجع أسهم التكنولوجيا يدفع وول ستريت إلى الهبوط

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أدى تراجع لأسهم قطاع التكنولوجيا إلى هبوط وول ستريت عند الفتح يوم الخميس بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه قد يبدأ خفض تحفيزه في وقت مبكر عما هو متوقع، مما أدى لتزايد الضغوط على قطاع يُعتبر هشا أمام الفائدة المرتفعة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 19.3 نقطة، أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 34014.38 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 3.3 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 4220.37 نقطة.

بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 40.6 نقطة أو ما يعادل 0.29 بالمئة إلى 13999.126 نقطة.

المصرى اليوم

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