«القطارات» الحديثة في الصين بدون قضبان... دبلوماسي يقع في خطأ

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في 19 مايو الجاري، نشر إريك سولهايم، الدبلوماسي والسياسي النرويجي، الذي يعمل الآن في معهد «الحزام والطريق» بجامعة بكين، تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» عبارة عن مقطع فيديو يصور ما وصفه بـ «قطار كهربائي» قيد الاختبار في مدينة هاربين الصينية، وهنا كان مكمن الخطأ الذي وقع فيه الدبلوماسي.

الفيديو من إنتاج وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» ونشره عدد من رواد موقع التدوينات الاجتماعي على «تويتر«في اليوم نفسه الذي نشر خلاله السياسي النرويجي المقطع. وجاء في نص تغريدة»سولهايم«:»هذا شيء لا يصدق، فالصين تختبر قطاراً كهربائيا جديدا ذاتي القيادة لا يسير على قضبان ولا يحتاج إليها، إذ أنه يسير على قضبان افتراضية ويمكنه الذهاب إلى أي مكان«.