تل أبيب لـ ألمانيا: نشكرك على دعمكم أمن إسرائيل

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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تقديره لالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي هنأته بتوليه منصبه.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد تحدث بينيت هاتفيا مع ميركل، التي اتصلت به لتهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتوليه منصب رئيس الوزراء.

من جانبه، شكر بينيت المستشارة «واستعرض الروح الجديدة التي تسود في إسرائيل والفرص التي تكمن في تعزيز العلاقات بين الدولتين».

كما أعرب عن تقديره لالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل، من خلال التعبير عن دعمها لما سماه «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» إبان عملية «سيف القدس»، ووجه بينيت دعوة إلى المستشارة ميركل لزيارة إسرائيل.