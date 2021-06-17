شاهد.. رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يتجول في العاصمة الليبية طرابلس

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أجرى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بزيارة إلى ليبيا، وكان في استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، وكبار المسئولين الليبيين.

تأتي الزيارة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

كما التقى رئيس المخابرات العامة، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الليبية، وتأكيده على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته في جهودها الرامية إلى تجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع له الأشقاء في ليبيا، كما استعرض الجانبان آخر التطورات المحلية والإقليمية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عبدالحميد الدبيبة، عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسًا وشعبًا على المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل وتطلعه للارتقاء في مستوى العلاقات والتعاون الثناني، بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

عباس كامل يتجول في العاصمة الليبية طرابلس

عباس كامل يتجول في العاصمة الليبية طرابلس