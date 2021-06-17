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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي
تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية تشاد شريف محمد زين.
ورحب الوزير قطان، بوزير خارجية جمهورية تشاد والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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