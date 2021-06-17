اجتماع برؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية في البحر الأحمر

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عقد فضيلة الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية وعبدالناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اجتماعاَ موسعاً برؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة والموجهين العموم والموجهين الأوائل، بحضور أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات، لبحث ومناقشة أهم التجهيزات النهائية والتعليمات التي ينبغي اتباعها بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل للقسم العلمي، ويوم الأحد للقسم الأدبي.

وبحسب بيان، الخميس، تناول الاجتماع مناقشة عدة توصيات وتعليمات من أهمها الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعدم دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة والحرص على اتباع المسافات الآمنة والتأكد أن جميع المنتسبين لأعمال الامتحانات قد أخذ مصل اللقاح وينبه على جميع العاملين المشاركين بأعمال اللجنة بالحضور مبكراً من الساعة السابعة صباحاً وعدم مغادرة مقر اللجنة إلا بعد انتهاء اللجنة وتوفير الجو الملائم والبيئة المناسبة للطلاب حتى يؤدوا الامتحان في جو يسوده الهدوء والانضباط.

و عدم دخول أي فرد من غير العاملين باللجنة سوى الموجهين المتابعين من ديوان عام المنطقة أو قطاع المعاهد أو المشيخة والمسؤولين عن لجنة الامتحانات مع توقيعهم في دفتر الزيارات وتحت مسؤولية أمن اللجنة في ذلك ورئيس اللجنة والموجه المقيم.

والتحقق من الطلاب في كل مادة من خلال بطاقات التعارف.

وعقد الاختبارات الشفهية للطلاب يكون على مجموعات مقسمة وإخطار الطالب بميعاد امتحانه الشفوي مسبقاً.

• عدم السماح بوجود أي تليفون محمول سواء مع الطلاب أو الملاحظين أو المنتسبين لأعمال اللجنة حتى ولو كان مغلقاً ماعدا رئيس اللجنة والوكيل الثقافي على أن يكون تليفونا دون كاميرا وذلك للعمل على سرعة التواصل بين رئيس اللجنة وغرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة، ويتم ما عدا ذلك تجميع جميع التليفونات في صندوق شفاف تحت إشراف مسؤول الأمن وإن أمكن تجميعهم على صندوقين أحدهما للطلاب والآخر للعاملين المشاركين وعدم التدخين باللجان وعدم تناول أي مأكولات أو مشروبات داخل اللجنة وتجنب الحديث أو الحوار سواء بين الملاحظين أو الطلاب ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وعدم مغادرة المراقبين الاحتياط مقر اللجنة لأي سبب حتى الانتهاء من اللجنة وضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والواردة في كراسة الضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد «الهوارى» أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي (أون لاين) مع رؤساء اللجان ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة والسادة الموجهين عن طريق برنامج Teams وذلك مراعاة لبعد المسافات، للعمل على المتابعة المستمرة ومناقشة أهم الإيجابيات والسلبيات بكل لجنة، وأكد فضيلته على ضرورة التنسيق بين رئيس اللجنة والموجه المقيم تنسيقاً كاملاً وأن يكون العمل بينهما يتسم بالتعاون المثمر ويكمل بعضهما البعض، والحرص على أن تتوفر بكل لجنة غرفة للعزل ولجنة للعزل تحسباً لأي طارئ.

ومن جانبه أكد «الديب» على أهمية التواصل المستمر والدائم مع غرفة عمليات الامتحانات للتعامل مع أي طارئ يطرأ أو الوقوف على أي سلبيات أو معوقات للخروج بامتحانات الشهادة الثانوية بصورة مشرفة على أكمل وجه، كما أكد على دور رئيس اللجنة ومساعديه والأعضاء وأن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، والحرص على تنفيذ كافة التوصيات والتعليمات بكل دقة.