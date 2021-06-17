أخبار عاجلة

الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لـ«سمير غانم» بعد 40 يوما على رحيله -
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 13.3 مليار دولار في 9 أشهر -
في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه -
"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن -
اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين -
الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السيسى يعرب عن تقديره لدعم الأشقاء العرب ومساندتهم لمصر بقضية سد النهضة

Print
السيسى يعرب عن تقديره لدعم الأشقاء العرب ومساندتهم لمصر بقضية سد النهضة السيسى يعرب عن تقديره لدعم الأشقاء العرب ومساندتهم لمصر بقضية سد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلاً عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجهاً مرحلياً.

وأعرب الرئيس في هذا السياق عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما في قضية سد النهضة، التي انخرطت من أجل حلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعياً للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق في ذات الوقت متطلبات التنمية لإثيوبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري