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تعليم النماص يتميز في مدرستي تُبرمج

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إنهاء تعثر طريق خباش

بعد أن تعثر لأكثر من 8 سنوات، وجه أمين منطقة نجران عيد بن نايف العتيبي، بلدية محافظة خباش، باستكمال مشروع الطريق الرئيسي بالمحافظة،...

90c3d8904e.jpgنجران: سالم آل كليب
032c040a7c.jpg07 ذو القعدة 1442 هـ

190 شركة ومؤسسة لخدمة حجاج هذا العام

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في هذا العام، 190 شركة ومؤسسة، مهيأة لخدمة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png07 ذو القعدة 1442 هـ
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إعلانات المشاهير على طاولة النيابة والتجارة

نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل...

icon-byline.pngالرياض : سعود الخزيم
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ

مراكز مستقلة مرتبطة بهيئة تطوير مكة

علمت «الوطن» بصدور الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى البند «ثامناً» من الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ
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42 عاما رسخت سوق حجاب في الذاكرة

ينهي قرار إغلاق وإزالة سوق حجاب، بالنسيم الغربي بالرياض، رحلة امتدت 42 عاما في ذاكرة سكان شرق العاصمة، حتى أن كثيرا من الشعراء نظموا...

icon-byline.pngالرياض: العنود المهيدب والرياض: أمجاد اليوسف
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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