تعليم النماص يتميز في مدرستي تُبرمج
بعد أن تعثر لأكثر من 8 سنوات، وجه أمين منطقة نجران عيد بن نايف العتيبي، بلدية محافظة خباش، باستكمال مشروع الطريق الرئيسي بالمحافظة،...
نجران: سالم آل كليب
07 ذو القعدة 1442 هـ
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في هذا العام، 190 شركة ومؤسسة، مهيأة لخدمة...
مكة المكرمة: فهد الإحيوي
07 ذو القعدة 1442 هـ
نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل...
الرياض : سعود الخزيم
06 ذو القعدة 1442 هـ
علمت «الوطن» بصدور الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى البند «ثامناً» من الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة...
الرياض : سليمان العنزي
06 ذو القعدة 1442 هـ
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ينهي قرار إغلاق وإزالة سوق حجاب، بالنسيم الغربي بالرياض، رحلة امتدت 42 عاما في ذاكرة سكان شرق العاصمة، حتى أن كثيرا من الشعراء نظموا...
الرياض: العنود المهيدب والرياض: أمجاد اليوسف
06 ذو القعدة 1442 هـ