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وفاة الرئيس المؤسس لزامبيا كينيث كاوندا عن 97 عاما

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وفاة الرئيس المؤسس لزامبيا كينيث كاوندا عن 97 عاما وفاة الرئيس المؤسس لزامبيا كينيث كاوندا عن 97 عاما

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توفي كينيث كاوندا الرئيس المؤسس لزامبيا وبطل التحرير عن 97 عاما في مستشفى عسكري في لوساكا حيث كان يعالج من التهاب رئوي حسبما قال ابنه كامباراج يوم الأربعاء.

وحكم كاوندا زامبيا منذ عام 1964، عندما حصلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا على استقلالها عن بريطانيا، حتى عام 1991، وبعد ذلك أصبحت واحدة من أكثر النشطاء في إفريقيا التزاما بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

وقال كامباراج في صفحة الرئيس الراحل على فيسبوك «يؤسفني أن أبلغكم أننا فقدنا كينيث كاوندا.. فلنصلي من أجله».

المصرى اليوم

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