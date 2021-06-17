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«التحالف الدولي» يسلم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أسلحة ومعدات

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«التحالف الدولي» يسلم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أسلحة ومعدات «التحالف الدولي» يسلم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أسلحة ومعدات

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سلمت قوات التحالف الدولي، اليوم الخميس، جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، أسلحة ومعدات بقيمة 6 ملايين دولار ضمن عملية العزم الصلب.
وأعلن التحالف- في بيان- أنه وبإشراف قيادة العمليات المشتركة سلَّمت قوات التحالف / قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب «CJTFOIR» إلى جهاز مكافحة الإرهاب من الذخيرة والأسلحة والعجلات بقيمة أكثر من 6 ملايين ونصف مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن هذه المعدات تهدف لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيرًا إلى أنها «جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تمَّ تنفيذه منذ العام 2014، والذي يتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية المخصصة لعملية العزم الصلب».
وأشار البيان إلى أن «البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم العراقية في المعركة ضد داعش».

المصرى اليوم

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