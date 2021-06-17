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جهود مكثفة من مديرية الصحة بالمنوفية لتطعيم لقاح لمستشاري قضايا الدولة

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جهود مكثفة من مديرية الصحة بالمنوفية لتطعيم لقاح فيروس كورونا لمستشاري قضايا الدولة جهود مكثفة من مديرية الصحة بالمنوفية لتطعيم لقاح لمستشاري قضايا الدولة

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قامت مديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بإبرام تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة فرع شبين الكوم ثاني برئاسة المستشار عادل العناني وذلك من أجل توفير تطعيم ولقاح .

في إطار دعم وزارة الصحة لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية لتلقي لقاح فيروس كورونا تم بدء فعاليات تطعيم لقاح فيروس كورونا بهيئة قضايا الدولة حيث قام فريق من المكتب الفني لمديرية الصحة بقياده دكتوره سوزان السعدني و الانتهاء من تطعيم عدد من الساده المستشارين العاملين بهيئه قضايا الدوله فرع شبين الكوم ثاني وذلك حرصا من الدولة علي حماية المواطنين من فيروس كورونا

المصرى اليوم

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