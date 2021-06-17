انتهاء برنامج «التحول الرقمي والميكنة» للنيابات الادارية بالاسماعيلية

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يزور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي وعدد من قيادات هيىة النيابة الادارية صباح السبت القادم مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية..

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الادارية، إن هذه الزيارة تاتي كواحدة من زيارات سيقوم بها المستشار هصام المنشاوي رئيس الهيئة لمقار الهيئة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.